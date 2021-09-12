منها مركز إقليمي للطاقة.. سيمنز تكشف عن مشروعاتها في مصر

قال مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية في مصر، إنَّ الشركة تتواجد في مصر منذ 120 عاما، وقد نفذت على مدار تلك الفترة الكثير من المشروعات العملاقة، في مجال الاتصالات والكهرباء، ولا سيما الثلاث محطات العملاقة على مستوى العالم في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، والتي كانت من ضمن المشروعات الكبيرة التي نفذتها الشركة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم الإقليمي نهاية 2022

وأضاف «الباجوري»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أنَّه جرى التعاقد في نهاية العام الماضي، على إنشاء مركز التحكم الإقليمي في العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة نقل الكهرباء، وهذا من ضمن العقود المهمة للغاية الذي يبلغ قيمته 838 مليون جنيه، ويتم تنفيذه حتى نهاية عام 2022.

المركز يضع مصر على خرطة الطاقة في الإقليم

وأشار إلى أنَّ مركز التحكم الإقليمي سيكون صرح كبير، ويتحكم في الشبكة الكهربائية بالكامل، ويعززها ويطورها ويحسنها، وتصبح مرنة أكثر تستطيع استيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة والتوسعات بالشبكة، وتجعل مصر مركز إقليمي للطاقة، لخدمة مصر والمنطقة، وهذا مشروع مهم جدًا، وسيضع البلاد على خريطة الطاقة في الإقليم.

مركز إبداعي بمدينة المعرفة لتدريب المهندسين

وأوضح أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على مجال كبير وواسع في الشركات التكنولوجية، مثل شركة «سيمنز» تستطيع تقديم الخدمات بها، وهناك عدة مشروعات تشارك الشركة فيها، حيث يجرى إنشاء مركز إبداعي بمدينة المعرفة مع وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة، والانتهاء منه قبل نهاية العام، ويهدف لتدريب المهندسين والفنيين المصريين على أحدث التكنولوجيات الخاصة بالجيل الصناعي الرابع.

التكنولوجيا في مدينة المعرفة جديدة وعالمية

ولفت «الباجوري»، أنَّ الشركة تعاقدت أيضًا مع وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركة «فايبر مصر» لأنظمة التحكم في مدينة المعرفة، «بنجمع كل السيستم والبرامج الموجودة تحت نظام تكنولوجي واحد يبقى موجود ويقرأ كل البيانات ويجمعها في إنترنت الأشياء، وده هيخلي مدينة المعرفة تتنقل لاستخدام التكنولوجيا الجديدة العالمية».

وأكد أنه من ضمن المشروعات التي حصلت مؤخرا على عقد لتوريد الجهد المنخفض للكهرباء بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.