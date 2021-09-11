إصابة 4 أشخاص في حادث بالطريق الدولي الساحلي ببلطيم

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عماد الدين الشبراوي، 65 سنة، بكسور بالقفص الصدري وجروح بالوجه، ورمضان حامد فتحي، 45 سنة، بكدمات متفرقة وسحاجات، وحاتم شلبي عبد الوراث، 60 سنة، بكدمات متفرقة بالوجه واشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومحمود إبراهيم الخطيب، 30 سنة، بجرح بالرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وتم عمل الأشعات والإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة

وفي وقت سابق، لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، بمدخل قرية أبوعمر التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة»، بمدخل قرية أبوعمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وجميع المصابين من قرية متبول.

فيما لقي طفل مصرعه يُدعي، محمد أحمد صالح، عامين، من نفس الأسرة في الحادث، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.