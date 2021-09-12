رصد 6 حالات غش في امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للثانوية العامة

رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش، خلال امتحانات الثانوية العامة «دور ثاني» اليوم.

وكشف بيان وزارة التربية والتعليم، عن ضبط الطالب «م. أ. ف» بمحافظة القليوبية، عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان التفاضل والتكامل، عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على جهاز التابلت المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

وفي محافظة القاهرة، جرى ضبط الطالب «م. أ. م» عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع، عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

كما جرى ضبط الطالبة «م. م. ع»، بمحافظة القاهرة أيضا، عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان التفاضل والتكامل، عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة.

وفي محافظة كفر الشيخ، جرى ضبط الطالبة «م. ط. ع» عقب قيامها باستخدام جهازي (تابلت مهكر، والهاتف المحمول) في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على الجهازين المستخدمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة.

وفي محافظة قنا، جرى ضبط الطالب «م. ح. م»، عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

الحالة الأخيرة كانت في محافظة الشرقية، حيث جرى ضبط الطالب «م. أ. م» عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع، عبر الإنترنت، وجرى التحفظ على الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات في ثامن أيام الدور الثاني

أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي 3033 طالبا، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، بإجمالي 5390 طالبا، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالي 5172 طالبا، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم، امتحان الأحياء والجيولوجيا، بإجمالي 6 طلاب، ولقسم الرياضيات اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات»، بإجمالي 35 طالبا، وذلك في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020 -2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

امتحانات اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر، أن اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، سيؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان الأحياء، بإجمالي 6803 طلاب، وشعبة الرياضيات امتحان الرياضيات التطبيقية «استاتيكا» بإجمالي 2385 طالبا.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي 6147 طالبا، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم امتحان «مقاييس المفاهيم -الأحياء» بإجمالي 6 طلاب، ولقسم الرياضيات «مقاييس المفاهيم- الرياضيات البحتة» بإجمالي 23 طالبا.