توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ كشف خبراء هيئة الأرصاد عن توقعاتهم، بأن يسود الاثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأخيرا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

أما عن طقس الثلاثاء، فتوقع الخبراء أن يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وبشأن طقس الأربعاء، أوضحت هيئة الأرصاد أنّه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل رطب على السواحل الغربية مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، كما تشهد البلاد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 13 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.