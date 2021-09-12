التعليم: رصد 27 حالة غش في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة حتى الآن

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رصد 27 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 حتى الآن، من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، مؤكدا أن الوزارة لم ترصد أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان، والتي اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تسير بشكل طبيعي ومنضبط

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تسير بشكل طبيعي ومنضبط، ولا يوجد ما يعكر سير العملية الامتحانية، مؤكدا أنّ لجان الامتحانات معقّمة تماما، للحد من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، وجميع محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة.

وزير التعليم: إلزام الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي بارتداء الكمامات داخل المدارس

وأوضح وزير التعليم، أنّ العام الدراسي الجديد 2022 سيكون في موعده 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية، وإلزام الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي بارتداء الكمامات الطبية، داخل المدارس، طوال اليوم الدراسي، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

شوقي: ما يتردد عن تأجيل العام الدراسي الجديد شائعات مغرضة

وأشار شوقي، إلى أنّ الحديث عن تأجيل العام الدراسي الجديد شائعات مغرضة، وسيتم تطعيم جميع المعلمين والإداريين ضد فيروس كورونا، ولن يسمح لأي معلم لم يحصل على تطعيم كورونا بدخول المدرسة، مؤكدا أنّ الدولة حريصة على انتظام العملية التعليمية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2022.