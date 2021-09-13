التموين تطلق «سيارات الخير» لتوفير السلع بأسعار مخفضة: السكر بـ8 جنيهات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدشين «سيارات الخير» لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

غدًا.. كيلو السكر بـ8 جنيهات من "سيارات الخير"

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن «سيارات الخير» ستبدأ غدا الثلاثاء في توفير السكر لمواطني محافظة القاهرة، بسعر مخفض، لا يتجاوز الـ8 جنيهات فقط.

"سيارات الخير" توجد غدًا في منطقة روضة السيدة زينب

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وجود «سيارات الخير» غدا بمنطقة روضة السيدة زينب بالقاهرة من أجل توفير السكر للمواطنين.

المصيلحي: قريبا إعلان مصر اكتفاءها الذاتي من سلعة السكر

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في تصريحات سابقة له، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2022، مشيرًا إلى أن السكر من السلع الاستراتيجية التي حدثت بها طفرة في مصر في الفترة الأخيرة خاصة مع ثبات سعره وعدم حدوث تقلبات في القيمة السعرية كما كان يحدث سابقًا، معلنًا أن المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر في مصر يكفي لمدة تزيد على 6 أشهر.

9 آلاف طن من السكر والزيت والأرز والمكرونة يوميًا

تحرص الوزارة في الوقت نفسه على ضخ آلاف الأطنان يوميًا من السلع الغذائية لمنافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، وفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميًا لمخازن الجملة بالمحافظات 4 آلاف طن من السكر يوميًا، و3 آلاف طن من الزيت يوميًا، بالإضافة إلى ضخ ألف طن من الأرز وألف طن من المكرونة، بالإضافة إلى توفير قائمة السلع الأخرى التي توفرها الوزارة للأسرة المصرية ومنها: "الفول، العدس، الشاي، ‏الجبن، المسلى الصناعي، المنظفات، الصلصة، الدقيق، علب الكبريت، الصلصة والكمامات القماشية"، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية.