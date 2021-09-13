مصرع طفلة داخل مصعد في ظروف غامضة ببورسعيد

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، داخل مصعد العقار الذي تقطن به في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، في ظروف غامضة، حيث عثر الأهالي على الجثة هامدة وبها آثار كدمة بالرأس.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد محمد شطا رئيس مباحث مدينة بورفؤاد أول، بورود بلاغ لقسم الشرطة يفيد بالعثور على جثة «جنى حلمي زاهر»، 8 سنوات، في عمارة أمام مسجد «الشعراوي»، بمدينة بورفؤاد وبها آثار كدمة كبيرة على رأسها.

نقل جثة الطفلة إلى مستشفى بورفؤاد

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بورفؤاد التابع للتأمين الصحي الشامل، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث وإذا كان به شبهة جنائية من عدمه.

يُذكر أن محافظة بورسعيد شهدت حوادث عدة خلال الأسبوع الماضي، أبرزها العثور على جثة شخص مشنوق داخل منزله بمساكن الصفا، وانتقل رجال المباحث وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المبرة وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا ويُدعى «ناصر.ح.أ».

وكثفت المباحث تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا، وتحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما شهد شاطئ بورسعيد وفاة أربعة أشخاص غرقًا ونجاة آخر فى حوادث متفرقة بشاطئ المحافظة.