رئيس مدينة الطور الجديد يتفقد المشروعات التنموية والخدمية

تستعد مدينة طور سيناء، في محافظة جنوب سيناء، لافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية تقدر استثماراتها بأكثر من 200 مليون جنيه، في وقت لاحق من الشهر المقبل، في ذكري احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من الوزراء.

العميد هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء الجديد، قام بأول جولة تفقدية بالمدينة، اليوم الاثنين، يرافقه العميد عماد فكري، نائب رئيس المدينة، حيث تفقد قرية «الحبيل»، وشاهد المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع، ومشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وتعتبر قرية «الحبيل»، التابعة لمدينة الطور، هي أحد أكبر القرى، وهناك تصور لتحويلها إلى قرية نموذجية ومركز سياحي لزوار المدينة.

تعرف علي مشروعات قرية الحبيل بطور سيناء

تتفذ في قرية الحبيل، التي تبعد عن طور سيناء العاصمة نحو 5 كيلو مترات، بعض المشروعات العامة المرتبطة بالبنية الأساسية، تهدف إلي الارتقاء بالمدينة وتحسين المظهر العام لها والقضاء علي العشوائيات، حيث تفقد العميد هاني رضا الطريق الجديد الرابط بين مدخل القرية والإسكان البدوي المتميز، الذي ينفذه جهاز التعمير بطول 1.5 كيلومتر، والطريق مزدوج اتجاهين كل طريق بعرض 9 أمتار يتوسطهما جزيرة «إنترلوك»، بإجمالى عرض الطريق 25 متراً، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وتفقد «رضا» مشروع 120 منزلاً بدوياً، بتكلفة 60 مليون جنيه، والوحدة الصحية بمنطقة الجبيل الجديدة، المجهزة بأحدث التقنيات الجديدة، وشاهد خلال جولته محطة الصرف الصحب، التي تعمل بطاقة 500 متر يومياً وتحتوي على خط طرد بتكلفة 22 مليون جنيه.

وطالب رئيس المدينة كافة رؤساء القطاعات والقرى بتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين ورفع مستوى النظافة.

مسجد الروضة وطريق حمام موسى

وخلال جولته بالمدينة، تفقد العميد هاني رضا مسجد «الروضة»، الذي يُعد أكبر مساجد المحافظة من حيث المساحة، وجرى إنشاؤه على مساحة 2350 متراً مربعاً، بتكلفة 11 مليون جنيه، والمقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، بحضور وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وتبلغ مساحة المصلى 1700 متر مربع، ويجري تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد بالكامل.

وقال رئيس المدينة إن طريق حمام موسى يعتبر إضافة كبيرة للمدينة، مشيراً إلى أن الطريق بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، ويعد نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق التي يجري تنفيذها، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات، لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى.

وشدد رئيس مدينة الطور الجديد على ضرورة متابعة هذه المشروعات، والانتهاء منها نهاية هذا الشهر، لافتاً إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وضع هذه المشروعات ضمن خطة افتتاحات المحافظة في ذكرى انتصارات أكتوبر.