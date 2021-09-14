رئيس الوزراء: مصر تستهدف تحقيق معدل نمو 7% خلال الـ4 سنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الاقتصاد المصري وبالرغم من العامين الذين شهدا جائحة كورونا، استمر على النمو الإيجابي، وإن كان بمعدلات أقل مما كان عليه قبل الجائحة، ولكن اعتبارا من العام المالي الحالي، نستهدف العودة بقوة بمعدلات النمو بحيث نصل إلى 7% خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة.

الإصلاح الاقتصادي كان جوهره في الأساس العمل على بناء الإنسان المصري

وأضاف «"مدبولي» خلال كلمته في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّ التركيز الشديد على الإصلاح الاقتصادي كان جوهره في الأساس العمل على بناء الإنسان المصري: «هناك تركيز شديد من الدولة المصرية، كان الخبراء ينادوا بهذا الموضوع، بأن هناك قطاعات لابد أن تركز عليها الدولة، وهو ما حدث بالفعل خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة والسكن اللائق ومختلف القطاعات الأخرى».

الاستثمارات العامة للتعليم

وتابع: «الاستثمارات العامة للتعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه في 2013، إلى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ضاعفنا الرقم 10 أضعاف خلال 7 سنوات، في العام الماضي فقط أنفقنا في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من 50 مليار جنيه في العديد من المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية».

وواصل: «وهناك مشروعات في التعليم العالي الدولة تنفذها انتهت من عدد منها، وينتهي المتبقي منها خلال الفترة المقبلة، بإجمالي مشروعات يتجاوز 550 مشروعا، بإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه، ومضاعفة عدد الجامعات الحكومية ونتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير منظومة التعليم الفني».