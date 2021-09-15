خلال 12 ساعة.. العثور على 5 جثث لسيدة و4 رجال في مدينة نصر والهرم

عُثر بمنطقتي مدينة نصر بالقاهرة والهرم بالجيزة، على 5 جثث متعفنة لسيدة و4 رجال، وذلك خلال 12 ساعة فقط، ولا تزال الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها للوصول إلى أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

جثة متعفنة لمسن داخل شقته في مدينة نصر

وتلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل شقته، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو عمر عبد الحميد، 64 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن كامل.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة متعفنة لسيدة كرواتية في شقتها بمدينة نصر

وفي الواقعة الثانية، تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل احدي الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وكسر باب الشقة تبين العثور على جثة متعفنة لسيدة كرواتية، 67 سنة، وتبين سلامه منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة للمحتويات.

وكشف التحريات، أن المتوفية متزوجة من رجل مصري، وأنها مقيمة في القاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

جثة متعفنة لشاب داخل شقته بالنزهة

وفي الواقعة الثالثة، تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والتأكد من صحة البلاغ تم كسر باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، وعُثر على جثة صاحب الشقة المدعو أحمد عبدالباري محمد، في العقد الخامس من العمر، وتبين أن الجثة في حالة تعفن.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته في الهرم

وفيما يتعلق بالواقعة الرابعة، تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بالعثور على جثة شاب يدعى عمر مجدي صبحي محمود 27 سنة، داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وتبين أن الجثة في حاله تعفن.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

جثة متعفنة لشاب داخل شقته في الهرم

وفي الواقعة الخامسة، تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته في الهرم ، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب يدعى مكرم فكري فرج في العقد الرابع من العمر، وأنه يرتدي كامل ملابسه، وأن الجثة في حالة تعفن.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.