في 6 ساعات.. العثور على 3 جثث متعفنة لشابين وفتاة أفريقية بالقاهرة

خلال 6 ساعات فقط، شهدت عدة مناطق بالقاهرة، العثور على 3 جثث متعفنة لشابين وفتاة أفريقية، ولا تزال الأجهزة الأمنية تكثف من تحرياتها للوصول إلى أسباب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمها.

جثة متعفنة لشاب داخل شقته في شبرا مصر

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وكسر باب الشقة عقب استئذلن النيابة العامة، تبين العثور على جثة شاب يدعي محمد زغلول محمد عز الدين، في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جثة متعفنة لشاب على سرير غرفة نومه بشقته بالنزهة

وفي الواقعة الثانية، تلقى مأمور قسم شرطة النزهة، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وكسر باب الشقة تبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى وائل أنطون ميلاد، في العقد الخامس من العمر، على سرير غرفة نومه، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن كامل، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامتها كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم اتخاذ الأجراءات اللازمة وتكثف المباحث من تحرياتها لكشف غموض الواقعة.

جثة متعفنة لفتاة أفريقية داخل شقة في مدينة نصر

وأخيرا في الواقعة الثالثة، تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة غينيا، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن كامل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي، وبمعاينة النيابة قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وإخطار السفارة لإنهاء إجراءات سفر الجثة تمهيدا لدفنها.