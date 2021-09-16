كيف تتقدم بشكوتك ضد قطاع الكهرباء وشركات التوزيع؟.. 6 طرق

حدد مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المنافذ التي يوفرها لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بقطاع الكهرباء أو ضد شركات التوزيع، سواء الفنية أو الإدارية والتجارية.. وفواتير الكهرباء، وهي كالتالي:

طرق تقديم شكاوى الكهرباء لـ مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة بمدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

البيانات المطلوب تدوينها بشكاوى المشتركين ضد شركات التوزيع

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانات المشترك، المطلوب تدوينها بنموذج شكوى مقدمة إليه ضد شركات توزيع الكهرباء، وهي كالتالي:

- اسم المنتفع

- الرقم القومي

- عنوان المكان المتعاقد علي تغذيته بالتيار

- رقم العقار

- شارع

- مدينة/ مركز - قسم/قرية

- محافظة

- رقم تليفون

- وصف للمكان

بيانات نوع الشكوى المقدمة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

وطالب جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من المشتركين مقدمي الشكاوي ضد شركات توزيع الكهرباء علي مستوي جميع المحافظات، اختيار نوع واحد من الاختيارات التالية عند ارسال شكوى.

- زيـادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء.

- عدم توصيل التيار الكهربي.

- انقطاع مستمر في التيار الكهربي.

- إنقطاع غير مستمر في التيار الكهربي.

- عدم انتظام في قيمة الجهد الكهربي.

- عدم انتظام في قراءة عداد استهلاك الطاقة الكهربية

- أعطال فنية في عداد استهلاك الطاقة الكهربائية.

- عدم انتظام في إرسال فواتير الكهرباء الشهرية.

- أخـــرى ( تذكـــر)

الشروط الواجب توافرها لمقدمي الشكوى لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

حدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الشروط الواجب توافرها لمقدمي الشكوى، إضافة إلي المستندات والأوراق المطلوبة من مقدمي الشكوى.

اولاً: حتى يقوم الجهاز بمباشرة مهامه نحو دراسة الشكوى يشترط الأتي:

- أن يكون قد رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلاً.

- أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز:

- صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة

- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه

ثانياً: يجب على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط، وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض، مع مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية، موضحا عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة.