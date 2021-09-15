دمياط تعلن 5 خطوات لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراء التنسيق مع وزارة الصحة، لإطلاق المزيد من القوافل لتطعيم أكبر عدد من المستهدفين، يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، نتعرف خلال السطور التالية على استعدادات محافظة دمياط لذلك:

سيارات لتوصيل المواطنين لأماكن قوافل التطعيم

1- وجهت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز أماكن بكل مدينة تمهيدًا لإطلاق سيارات لتوصيل المواطنين إلى مقرات القوافل.

التسجيل على موقع وزارة الصحة وقوافل 10 أيام بكل مدينة

2 - تقديم خدمة التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان للمواطنين تيسيراً عليهم.

3 - استمرار القوافل الطبية لتلقيح المواطنين على مدار عشرة أيام بكل مدينة.

تكليف الأوقاف بالتوعية بأهمية اللقاح خلال خطبة الجمعة

4 - شددت محافظ دمياط على أهمية دور مديرية الأوقاف فى نشر الوعى بأهمية تلقى لقاح كورونا من خلال إعداد مادة توعوية تستهدف تسليط الضوء على ضرورة التطعيم للحفاظ على صحة المواطنين يلقيها الأئمة خلال خطبة الجمعة، وذلك فى ضوء ما تدعو إليه الأديان من وجوب الحفاظ على النفس عن كل ما قد يعرضها للخطر.

5 - كلفت محافظ دمياط بتنظيم المزيد من القوافل الطبية لتطعيم أكبر عدد من المستهدفين.

وقامت وحدة مكافحة العدوى بحملة جديدة لتطهير وتعقيم المدارس بنطاق مدينة رأس البر، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، وفي إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الوحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.