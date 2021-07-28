بعد المد.. آخر موعد لتلقي طلبات حجز 4602 مقبرة جاهزة بالجيزة غدا

قررت محافظة الجيزة، مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة، حتى غدا، للتسهيل على المواطنين المقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة، والقرى التي لا يوجد بها مدافن بالمحافظة.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنه تقدم عدد 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط خلال الفترة من 23 شهر مايو الماضي، حتي 13 يونيو الماضي، لافتة إلى أنه تقدم للحجز أكثر من 5350 مواطنا.

تقسيم المدافن إلى 4176 مدفنا عاديا و426 مدفنا مميزا

أشارت المحافظة، إلى انه تم تقسيم المدافن إلى 4176 مدفنا عاديا و426 مدفنا مميزا بمساحة 21.66 متر بقطاع (ب) الكيلو 47 طريق الفيوم جبانات أرقام (11، و12، و13، و14) ويكون قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه ويكون قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه تسدد على 4 أقساط ربع سنوية.

مواصفات المدافن المطروحه

وحددت محافظة الجيزة في الاعلان مواصفات المدافن «العادة والمميزة» كالتالي:

- المدفن العادة بمساحة 21.66 متر

وهو عبار عن 2 عين تحت الأرض وحولها سور بارتفاع 2.5 متر من الطوب الوردي وباب حديد.

- المدفن المميز بمساحة 21.66 متر

و يقع على ناصية البلوك وواجهة القطاع وهو عبارة عن 2 عين تحت الأرض وسور حولهما من الطوب الوردي وباب حديد ومقام عليه مظلة داخلية من الواجهة وحتى منتصف المدفن من الداخل.

شروط حجز مدافن الجيزة

وحددت محافظة الجيزة في الاعلان 7 شروط لحجز المدافن المطروحه كالتالي

- أن يكون المتقدم شخصً طبيعي مصري الجنسية.

- أن يكون سن المتقدم 50 عامًا فأكثر.

- ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج - الزوجة - الأولاد - الأب - الأم)، سبق لهم الحصول على مدفن من مدافن المحافظة من قبل، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى يلغى التخصيص في أي مرحلة من مراحل سداد الأقسام، ويصبح كأن لم يمكن مع خصم نسبة 10% من قيمة القسط الأول.

- أن يكون المتقدمين المقيمين إقامة دائمة بمدينة الجيزة والأحياء التابعة لها والمراكز والقرى التي لا يوجد بها مدافن.

- الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

- عدم قيام المنتفع بأي أعمال إنشائية بالمدفن بعد استلامه إلا بتصريح صادر من الجهاز في هذا الشأن.

- يتم تسليم المدافن فور انتهاء الشركة المنفذة وتسليمها لمديرية الإسكان والمرافق، ويتم التسليم تباعًا للحاجزين بمعرفة الجهاز.

المستندات المطلوبة لحجز مدافن الجيزة

وحددت محافظة الجيزة في الاعلان 6 مستندات يجب ان يتقدم بها الحاجزين للمدافن المطروحة كالاتي

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

- قيد عائلي للمتقدم.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز - مياه).

- صورة قسيمة الزواج.

- يتعين إحضار أصل المستندات المطلوبة للاطلاع عليه.

وأشارت المحافظة إلى أنّه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة، سيتم إجراء قرعة إلكترونية ونشر أسماء الفائزين على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة