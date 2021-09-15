هاني شاكر يروي لأول مرة تفاصيل تعرضه لـ«علقة سخنة» من والدته «فيديو»

كشف المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل «العلقة السخنة» التي تعرض لها من والدته وهو صغير، بسب رقصة تدعى «تويست»، قائلًا إن والدته تحرص دائما منذ نعومة أظافره أن تشترك له بمسابقات الغناء المختلفة، وخلال إحدى تلك المسابقات قرر بدون سابق إنذار أن لا يغني بها، ولن يفعل أي شيء سوى أن يرقص تلك الرقصة فقط.

وقال «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة: «ساعتها كبرت في دماغي أرقص وبس ومش عايز أغني، معرفشي ليه، وماما تقولي با حبيبي إحنا جايين مسابقة غنا ولازم تغني، طب أنت عمرك رقصت أصلا، وأنا أصلا مبعرفشي أرقص، بس قامت في دماغي متفهمشي ليه، وتحايلني من هنا لـ هنا إني اسمع كلامها، برضه مفيش، لدرجة إنها قالتلي طب امتحن في المسابقة واطلع غني، وبعد ما تخلص أرقص».

هاني شاكر: «بعد ما سمعت كلام أمي أول ما رجعت البيت كلت حتة علقة»

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلى أنه بالفعل في النهاية استجاب لرغبة والداه، وغنى بتلك المسابقة وفاز بها، وتفاجىء بعدها أن والداته تخبره بأن الرقص سيقوم به بالمسابقة القادمة حتى عاد إلى منزلهم.

وتابع: «وأول ما رجعت البيت، كلت حتة علقة، والله العظيم حتة علقة، لأني فعلا تعبتها، ورقصة تويست إيه، وأنا عمري ما رقصت أساسًا».

هاني شاكر: «والدتي كانت بتسافر معايا في كل مكان عشان تدعمني»

وأوضح أنه يحب والدته الراحلة بشكل كبير ويكن لها كل احترام، مؤكدًا أنها بذلت مجهود كبير في تربيته ورعايته، كاشفًا أنه في بدايته الفنية كانت تسافر معه إلى كل بلد ودولة يسافر إليها للغناء أو للحفلات، منبها أنها رغم ذلك لم تتدخل في مرة من المرات بعمله سوى للتشجيع والدعم.