في إشارة إلى «أهل الشر».. السيسي: لم يستوعبوا الدرس «تشكيك وتخريب وقتل لو أمكن»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر بالقانون وليس بالثقافة فقط: «الدول لازم يبقى عندها ممارسات قانونية مضبوطة لضبط حركة المجتمع، فيه حقوق وفيه واجبات، وعقاب لمن يتجاوز».

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة التليفزيون المصري: «أهم حاجة هماني إن المصريين يبقوا مطمئنين من ده، بس هل أنا مش نفسي كل أشكال التجاوز دي تختفي من الشارع المصري؟ ربنا اللي يعلم والله»، موضحًا أن مصر بها 100 نسمة، وجابهت تحديات كثيرة الفترة الأخيرة.

وتابع الرئيس: «أثناء العمل على تحقيق الاستقرار، كان فيه مجموعة قاعدين ليل ونهار بيتكلموا عكس الاتجاه، وتحول كل شيء إلى إساءة لم تنته، ولم يستوعبوا الدرس، ناس تقول حاولوا ينخرطوا مع المجتمع وان احنا نتابع شغله ونشوف بموضوعية؟ مفيش كده، هما بيعتبرونا عدو، تشكيك وتخريب وقتل لو أمكن»، في إشارة إلى «أهل الشر».