«التعليم» تصدر تعليمات مشددة للمدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس الخاصة، بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن الحضور سيكون نظاميا مع تفعيل الحضور والغياب اعتبارا من أول أيام الدراسة وتفعيل مجموعات التقوية التي تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية في مواعيدها المقررة.

«التعليم» تؤكد ضرورة إعلان جميع المصروفات في أماكن ظاهرة بالمدارس

وأضافت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 24، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم التأكيد على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، مؤكدة على ضرورة إعلان جميع المصروفات في أماكن ظاهرة بالمدارس.

تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من ثبت مخالفته لذلك، ومتابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة بغية الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

«التربية والتعليم» تشدد على تأدية تحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتدريس مواد الهوية القومية

وأكدت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 24، على ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتحية العلم وارتداء الزي المدرسي، بالإضافة إلى تدريس مواد الهوية القومية، لافتة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق الكامل مع مديريات وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة.

«شوقي»: المناهج الجديد تم إعدادها وفق المواصفات العالمية

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل الخاصة بمناهج العام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أن المناهج تم إعدادها وفق المواصفات العالمية والتي تهتم بتنمية مهارات الطالب بعيداً عن الحفظ والتلقين.