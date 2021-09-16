تفتيش المقاهي وإعدام أدوات الشيشة وتعقيم 43 مسجدا بالمحلة

باشر اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة، اليوم الخميس، أعمال اللجان المكلفة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش وخلافه للتأكد من مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة.

حملة على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم

وأوضح رئيس مركز ومدينة المحلة، أن الحملات المكثفة واللجان جاءت بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

تحرير 23 محضرا متنوعا.. منها 9 محاضر كمامة و7 محاضر إشغال

وأسفرت المتابعات خلال ليلة أمس، عن تحرير 23 محضرا متنوعا منهم 9 محاضر عدم ارتداء كمامة و7 محاضر إشغال طريق و7 محاضر نظافة ومصادرة عدد 9 شيشة و 5 كراسي، وإعدام 25 كوبا زجاجيا بالمقاهي والكافتيريات.

تعقيم وتطهير 43 مسجدا ومقرين للوحدات المحلية

كما انتهت الحملة من تعقيم و تطهير 43 مسجدا ومقرين من مقرات الوحدات المحلية ومكتب الشهر العقاري والجمعية الزراعية «بدمرو» ومكتب التموين النموذجي بالهياتم وعدد من الشوارع بقرى المركز.

من جانبه أكد «السعدني» رئيس مدينة المحلة، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بقرى المركز بالتزامن مع أعمال المرور، و تحرير محاضر للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.