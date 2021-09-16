لو عانيت من أعراض بعد لقاح كورونا.. طرق للاستفسارات وتقديم شكاوى

يعاني العديد من الأشخاص من بعض الأعراض بعد تلقي لقاح كورونا، ما بين سخونية وصداع وقد تزداد ولا تتوقف بعد عدة أيام، مما يجعل الكثير يشتكون من هذه الأعراض.

وهناك عدة طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية عن ظهور أعراض بعد تلقي لقاح كورونا أبرزها ما يلي:

خطوات الإبلاغ عن الآثار الجانبية لـ لقاح فيروس كورونا

في البداية ادخل على موقع هيئة الدواء المصرية من هنـــــــا.

- ومن الخدمات الموجودة بالصفحة الرئيسية، اضغط على الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد تلقي اللقاح.

-على الشخص أن يقوم بإدخال اسمه والمحافظة ورقم التليفون، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات المريض الممثلة في الاسم والجنس والوزن والسن.

- إدخال اسم المستحضر الطبي المشتبه به من حيث التركيز والجرعة وطريقة الاستخدام وتاريخ بدء الاستخدام باليوم والشهر والسنة، وتاريخ وقف استخدامه، وسبب استخدامه، والإجراء الذي تم اتخاذه، سواء وقف الدواء أو تقليل الجرعة أو زيادتها أو عدم تغييرها.

- إدخال الأثر العكسي من حيث وصفه وتاريخ بدء ظهوره باليوم والشهر والسنة، وتاريخ توقف الأثر العكسي أو مدة ظهوره، وحالة المريض في الوقت الحالي سواء تعافى أو يتعافى أو لا زال الأثر العكسي مستمر.

وهناك طريقة أخرى للإبلاغ عن آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا إذا رغبت في المساعدة الطبية، فيمكنك التواصل عبر الخط الساخن 105 أو 15335.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- انقر على تسجيل طلب لقاح كورونا.

- كتابة البيانات بصورة صحيحة والتدقيق من صحتها.

- قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك.

- الحصول على رقم تأكيد يرجى الاحتفاظ به لمعرفة موعد الحصول على اللقاح ومكان التطعيم.

- متابعة موعد الحصول على اللقاح بالرقم القومي ورقم الطلب.

- في حالة ضياع رقم الطلب يمكنك الاتصال بالخط الساخن (105) للحصول على رقم جديد.