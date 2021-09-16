«وقاية النباتات» ينفذ ندوة عن الاستخدام الآمن لغازات التبخير بالشرقية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، ندوة تحت عنوان «الاستخدام الآمن لغازات التبخير»، والتي أقيمت بمحافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية، وفي إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقليل الفاقد في المحاصيل بعد الحصاد، وبرعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأن الندوة استهدفت رفع الوعي وبناء القدرات لكافة المعنيين بحماية الحبوب والمواد المخزونة وطرق الاستخدام الآمن لغازات التبخير في الصوامع والشون.

التعريف بالآفات الحشرية والحيوانية

وتناولت الندوة التعريف بأهم الآفات الحشرية والحيوانية التي تتعرض لها المواد المخزونة والطرق المختلفة لمكافحة هذه الآفات، ومنها استخدام أقراص التبخير بصورة صحيحة وفقا للتوصيات المعتمدة من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى التعريف بالقواعد والقرارات المنظمة للاستخدام الآمن لتلك الأقراص، والتي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع أهمية عدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال الشركات المتخصصة في تبخير مخازن الغلال والصوامع للحفاظ على الحبوب من التلف وضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه الأقراص حال تطبيقها بطرق خاطئة.

وأضاف مدير المعهد، أن الندوة تناولت أيضا وسائل الحماية الشخصية عند استعمال أقراص التبخير وأسلوب التعامل السليم مع حالات التعرض الخاطئ لتلك المواد والإسعافات الأولية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.

وحاضر بالندوة الدكتور حسن بكري، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات، وشارك بها عدد كبير من المهندسين بالمكافحة والإرشاد والصوامع والشون والرقابة على المبيدات بمحافظة الشرقية، بالإضافة لعدد من الباحثين.

خدمات التبخير ومكافحة آفات الحبوب

وأشار «عبد المجيد» بأن المعهد يقوم بتقديم خدمات التبخير ومكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص بالمعهد، بالإضافة إلى أنه ستعقد دورة تدريبية خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجاري في مقر المعهد بالدقي تحت عنوان استراتيجيات حماية الحبوب والمواد المخزونة، وذلك بغرض بناء قدرات العاملين في هذا المجال.

أشرف على تنفيذ الندوة الدكتور علي أحمد، رئيس فرع معهد بحوث وقاية النباتات بالشرقية، وحضر افتتاحها المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والمهندس السيد الحناوي، مدير عام إدارة المكافحة.