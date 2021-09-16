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محمود مسلم

ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية في سوهاج

كتب:

الوطن
02:56 م | الخميس 16 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لاستهداف دائرة مركز شرطة طما.

وأسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ـ ضبط 9 قطع سلاح ناري «6 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة «9» متهمين لـ «5» منهم معلومات جنائية.

ـ ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص.

ـ تنفيذ «90» حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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