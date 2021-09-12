موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. «التعليم» توضح

تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى معرفة موعد إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2021، خاصة مع نهاية الامتحانات غدا الإثنين، بمواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة، استعدادًا للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021، والمخصص لطلاب الدور الثاني.

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ستكون متاحة الأسبوع المقبل، وعلى الأغلب نهاية الأسبوع المقبل، ليتسنى للطلاب بدء تنسيق المرحلة الثالثة، خاصة مع بداية الدراسة الجامعية في 9 أكتوبر المقبل.

الموعد النهائي لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

في سياق مختلف، سيكون غدًا الإثنين هو اليوم الأخير لإعلان نتائج التظلمات الإليكترونية المقدمة من قبل الطلاب، ويتبقى للطالب خطوة أخيرة في محاولة البحث عن درجات تساعده في مساره الجامعي، ألا وهو اللجوء للتظلمات اليدوية مع دفع رسوم تقدر بـ300 جنيه.

يأتى ذلك في ظل تأكيد من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بضرورة مراجعة شهادات الثانوية ومطابقتها لكشوفات الدرجات المرسلة لهم، وإخطار الوزارة بأي مشكلات في هذا الشأن.

وقبل ساعات، حظرت التربية والتعليم من استخدام أي مقررات دراسية أو كتب غير المناهج الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، مع التأكيد على حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية، وذلك في إطار منشور كشفت عنه التربية والتعليم ضوابط بدء العام الدراسي الجديد.