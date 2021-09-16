«عنان»: ذروة الموجة الرابعة ستكون في منتصف أكتوبر.. وتستمر 3 أسابيع

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه وفقا للبيانات الإحصائية، فإن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون في منتصف الشهر المقبل، وستستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع ثم تقل الأعداد.

وأضاف «عنان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «يمكن الحفاظ على نسبة الوفيات وهو أمر في المتناول، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الإصابات، فحتى الدول التي حصل عدد كبير من مواطنيها لم تتمكن من تسطيح الإصابات بسرعة بسبب زيادة الأعداد المصابة بفيروس دلتا بلس».

نأمل أن يكون فيروس كورونا في طريقه إلى الزوال

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «نأمل أن يكون فيروس كورونا في طريقه إلى الزوال، فنحن في مفترق الطرق، فقد يضعف الفيروس أو يغير شكله، وكل المجتمع العلمي يخشى من قدرة فيروس كورونا على تغيير شكله الخارجي مع ظهور فيروس مو، فإذا تم تغيير شكله الخارجي، قد يستطيع الهروب من اللقاح، أي أن اللقاحات لن تكون فعالة معه، ونحمد الله على أن هذا الأمر لم يحدث».

تحذير من مستشار الرئيس بخصوص الموجة الرابعة

وفي وقت سابق، حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من أن إصابات فيروس كورونا المستجد، قد تزيد في الفترة القادمة، إذا لم يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية، وبخاصة مع دخول مصر الموجة الرابعة من الجائحة، لافتًا إلى صعوبة تحديد يوم بعينه للوصول إلى ذورة الموجة الرابعة، لكنه توقع أن تحدث بعد شهر أو شهر ونصف وربما أقل من ذلك.