نائب بـ«الشيوخ»: تقرير الأمم المتحدة في مصر يوضح حجم الإنجازات والإصلاحات

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بمثابة خطوة هامة توضح للعالم حجم ما جرى في مصر طوال الفترة الماضية من أعمال تنمية وبناء وإصلاحات في مختلف المجالات، موضحًا أن إشادة منسقة الأمم المتحدة في مصر، بما تحقق داخل الوطن من معدلات نمو اقتصادية إيجابية رغم كورونا، شهادة دولية بأن مصر على الطريق الصحيح وتعرف وجهتها تحت قيادة الرئيس السيسي.

مصر واحدة من الأسواق الناشئة التي شهدت معدلات نمو إيجابية

وأشاد «عثمان»، في تصريحات له، بالأرقام التي أوردتها الأمم المتحدة عن مصر في تقرير التنمية البشرية، ومنها أن مصر واحدة من الأسواق الناشئة التي شهدت معدلات نمو إيجابية رغم كورونا، وأن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار يستحق الإشادة والتقدير، كما أن مصر كانت واحدة من أكثر الدول اتخاذًا للتدابير لملاحقة الجائحة وبقوة، ما حافظ على شكل الجائحة في مصر وحمى الاقتصاد ومعدلات النمو الجارية في البلاد.

القضاء على العشوائيات والتصدي لأزمة السكن

وقال عضو مجلس الشيوخ إن إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2021، صدر بعد 10 سنوات على التقرير السابق له، إذ يرصد معدلات نمو هائلة في البلاد وتغيير جذري وتنموي كبير تحقق في مجالات عدة، ومنها القضاء على العشوائيات والتصدي لأزمة السكن وخفض نسبة الفقر والتضخم والبطالة، بمعدلات كبيرة وواضحة، وهو ما يعكس حجم الجهد الإصلاحي والتنموي الذي يقوم به الرئيس السيسي في مصر.

السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، إذ صرح السفير يسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.