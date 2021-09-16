ضبط شخص بالشرقية بحوزته مواد مخدرة و4 تماثيل يشتبه في أثريتها

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المخدرات، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد الأشخاص، «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أسلحة نارية وتماثيل أثرية ومواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة المركز، وبحوزته «بندقية آلية - عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر البانجو - 4 تماثيل يشتبه في أثريتها - مبلغ مالي - هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، كما أضاف أن القطع الأثرية مصطنعة وغير أثرية لاستخدامها في النصب على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.