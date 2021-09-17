«الولد طلع بنت».. الأمن يكشف تفاصيل فيديو تضرر شخص من زوجته

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن حديث لأحد الأشخاص، حول بعض الأمور العائلية وتضرره من زوجته وشقيقها.

الزوجة وشقيقها يثبتا طفلا باسمه

بالفحص جرى تحديد الشخص المشار إليه «حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية»، وبسؤاله قرر بتضرره من كلٍ من «زوجته وشقيقها- مقيمان بذات الناحية»، لقيامهما بإثبات «طفل- ذكر» باسمه، أثناء تواجده خارج البلاد للعمل عام 2015.

وأضاف أنه عقب عودته عام 2019، اكتشف أن الطفل «أنثى»، وحال مواجهته زوجته، أخبرته بأنها أنجبت طفلة، وعند إثباتها بمكتب الصحة، اكتشفت أنه جرى إثباتها بشهادة الميلاد باسم «ذكر» عن طريق الخطأ من الموظف المختص.

المشكو بحقهما ينكرا الواقعة

وباستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما، أنكرا ما قرره الشاكي، وأتهماه بالتعدي على زوجته بالضرب، والتشهير بهما.

وأضافت زوجته، بأنها وضعت طفلتها بأحد المستشفيات بالشرقية، وكان برفقتها شقيقها وزوجته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.