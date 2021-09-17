نصب على صاحب شركة.. ضبط شخص لاحتياله على المواطنين بمدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، إثراء بلاغ ضده بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بمدينة نصر.

أجهزة وزارة الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من «أحد المواطنين- مدير شركة للمقاولات- مقيم بمحافظة الجيزة»، بتعرفه على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ادعى قدرته على تبديل العملات المحلية للعملة الأجنبية، وتقابله معه منذ فترة زمنية بدائرة القسم، وتسليمه مبلغ مالي خاص بالشركة إدارته لتبديلهم للعملة الأجنبية، إلا أنه غافله واستولى منه على المبلغ المالي المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، «أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول".. له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- وله محل إقامة آخر بمحافظة السويس».

3 سيارات ومشغولات الذهبية و5 هواتف محمول

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى بإرشاده ضبط عدد «3 سيارات- بعض المشغولات الذهبية- 5 هواتف محمول» قرر بشرائهم من متحصلات الواقعة- مبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية).

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.