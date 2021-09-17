«يقابلون زبائنهم أمام دار أيتام».. تفاصيل سقوط 5 تجار مخدرات بالجيزة

«كنا بنقف جنب دار رعاية الأيتام عشان نقابل الزباين بعيد عن بيوت السكان»، تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف 5 تجار مخدرات بعد القبض عليهم من قبل الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتخذون من محيط دار رعاية أيتام في أكتوبر مقرًا لترويج المخدرات ومقابلة الزبائن حتى تمكنت أجهزة الأمن من رصدهم وإلقاء القبض عليهم وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأقراص مخدرة وحشيش وهيروين.

التحريات: عصابة المخدرات اختارت سور دار الأيتام مسرحا لجرائمهم

وأفادت تحريات المباحث بأن عصابة الإتجار في المخدرات بأكتوبر سقطت في أيدي الشرطة بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية أيتام في دائرة قسمى شرطة أول وثان أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية.

أسلحة نارية ومخدرات

أوضحت المباحث أن عصابة تجارة المخدرات في أكتوبر عثر بحوزة أفرادها على 2 فرد محلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام فريق من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

حبس عصابة المخدرات في أكتوبر

قررت النيابة العامة حبس تجار المخدرات في أكتوبر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، واعترف المتهمون أنهم اختاروا ذلك المكان بسبب حدوث مشادات بينهم وبين سكان العقارات المجاورة لدار رعاية الأيتام فاضطروا للوقوف بجانب سور الدار.