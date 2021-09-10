مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين حصيلة مشاجرة بين عائلتين بأسوان

شهد النجع البحري بقرية «المنصورية»، التابعة لمركز دراو شمال غرب محافظة أسوان، مشاجرة بين عائلتين، مساء أمس، بسبب خلافات عائلية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

السيطرة الأمنية على الوضع في المنصورية

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة «دراو»، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة دامية بين عائلتي «الحمداب وآل حماد»، بقرية المنصورية دائرة المركز، وعلى الفور أمر مدير الأمن بسرعة انتقال القوات للقرية.

وجرى السيطرة على الوضع بعد فرض طوقا أمنيا وضبط مجموعة من طرفي المشاجرة، حيث تم الدفع بعدد كبير من رجال الأمن والأمن المركزي، كما تمركزت سيارات الإسعاف بالقرب من القرية ونقلت المصابين للمستشفى والقتلى للمشرحة تحت تصرف النيابة، بحسب تصريحات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

السبب .. خلافات زوجية

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمركز دراو، أن المشاجرة نشبت بين عائلتي «الحمداب وآل حماد»، لخلاف أسري بين العائلتين واستخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية وأسطوانات الغاز وبدأوا في إشعال النيران بعدد من المنازل بقرية «المنصورية»، الأمر الذي أدى إلى سقوط 3 ضحايا وإصابة 8 آخرين.