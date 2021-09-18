افتتاح مجمع مدارس أبو الريش للتعليم الأساسي بأسوان الشهر المقبل

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية، من أجل تلبية المطالب الجماهيرية، وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لمشاركتها المجتمعية الجادة في مواجهة التحديات مع إدارة المشروعات المختلفة باحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى.

افتتاح مجمع أبو الريش الشهر المقبل

وأوضح المحافظ، بأنه سيجرى افتتاح وتشغيل مجمع مدارس أبو الريش للتعليم الأساسي مع بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل 2021/2022، بتكلفة 18 مليون جنيه والتي تضم 35 فصلا دراسيا وقاعة لتستوعب 1320 طالبا وطالبة، وهو الذى يتوازى مع إنشاء مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية بحاجر السباعية بتكلفة 8 مليون جنيه وتضم 13 فصلا.

تجهيز المجمع

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي لفرع مؤسسة مصر الخير بأسوان، أنه جار تجهيز مجمع مدارس أبو الريش بالمقاعد المدرسية والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت فائق السرعة، حيث ستنفذ لأول مرة المنظومة المتكاملة للتعليم الإلكتروني بعد انتهاء تدريب المعلمين والموجهين والمتخصصين بإشراف من وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن المؤسسة ستتحمل نفقات العملية التعليمية دون أي أعباء مالية على الطلاب وأولياء الأمور مع صرف الزي المدرسي الصيفي والشتوي للطلاب والطالبات وغيرها من المستلزمات التعليمية والغذائية.

إنشاء 65 مدرسة

وكشف «موسى» أنه بالتوازي قامت مؤسسة مصر الخير بإنشاء 65 مدرسة ضمن سلسلة مدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة في المناطق النائية والأكثر احتياجا، والتي تبعد عن المدارس النظامية بمسافة لا تقل عن 2 كم، مشيرا إلى أن هذه المدارس تستهدف مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم واتجاه الطلاب في هذه المناطق للعمل مع أولياء أمورهم في المزارع والورش لخلق مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجا، وتتحمل المؤسسة المصروفات المدرسية، مع توزيع المواد الغذائية والزي المدرسي في الصيف والشتاء.