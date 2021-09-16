استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بشوارع أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء في المهد على أراضي الدولة بمساحة 850 م2 بالصداقة الجديدة، وأيضا رفع 440 طنا من المخلفات والأتربة في نفس المنطقة، جاء ذلك استمرارا للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والإشغالات بالأسواق، مع رفع تراكمات المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بجميع المراكز والمدن في الفترة الصباحية والمسائية.

إزالة 150 مخالفة إشغال بحي غرب أسوان

ونظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة استهدفت إزالة 150 حالة إشغال بنطاق حي غرب بشوارع أبطال التحرير والمطار والحدادين، بالإضافة إلى السوق السياحي، وقام متخصصو الصيانة والكهرباء بالوحدة المحلية بإحلال وتجديد منظومة الإنارة بكوبرى الشيخ عيسى العلوى بالجوزيرة.

محلية دراو

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بحملة مكبرة استهدفت إزالة 30 إعلانا ولافتة مخالفة وبدون تراخيص، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأدوات والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع وقوع كسر بخط المياه العمومي بوسط مدينة السباعة بقطر 8 بوصة مع الدفع بسيارات الكسح لسحب المياه من الشارع حيث جرى الانتهاء من الأعمال اللازمة لإصلاح الكسر لضمان عدم انقطاع المياه عن المنطقة المحيطة.

رفع الرمال بأبو سمبل

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالطرق الرئيسية، مع رفع الرمال على جانبي طريق «أسوان/أبو سمبل» البرى للحد من الحوادث المرورية.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية باستمرار المتابعة الميدانية لالتزام المنشآت بالمواعيد المقررة والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً بناء على القرار الوزاري لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي الخاص بتطبيق المواعيد الشتوية بداية من يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر المقبل.