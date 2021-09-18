برلماني: لقاح كورونا إجباري «بالقانون»

أكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «لقاح كورونا» إجباري وفق قانون الأمراض المعدية، مطالبًا الحكومة بإلزام المواطنين بتلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ هذا الإجراء عقب توفير كميات من اللقاح تكفي المواطنين، إضافة إلى إنتاج لقاح مصري.

«حتة»: يحق للحكومة إصدار قرار يُلزم المواطنين بتلقي القاح ومعاقبة الممتنعين

وقال النائب، في تصريحات صحفية اليوم، إن القانون ترك العقوبات والإجراءات القانونية وآليات التطبيق.. للحكومة، ويجب أن تبحثها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، ورئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تنفيذًا للقانون، حيث يعطي القانون لرئيس الوزراء الحق في أن يفوض الوزير المسؤول (وزيرة الصحة) بإصدار قرار تنظيم عمليات التطعيم، وإصدار قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح، مشددًا على أهمية صدور قرار الإلزام، وتوفير اللقاحات.. بالتزامن مع الموجة الرابعة لكورونا ـ والتي يصاحبها تحذيرات شديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن تحورات الفيروس.. وأبرزها «دلتا بلس» الذي حذرت من خطورته.

قانون الأمراض المعدية: للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية

وأوضح «حتة» أن قانون الأمراض المعدية في المادة السادسة ينص على أنه: «للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية»، وهو ما يعني ضرورة صدور قرار بالإلزام خلال الفترة المقبل، وبعد انتهاء قوائم الانتظار، وتوفير اللقاح، منوهًا إلى أن من لديه مانع طبي مثل المرضعات أو الحوامل أو غيرهم ممن لهم عذر يحول دون تلقيهم اللقاح، يمكن أن يتم استثناؤهم، على أن يقدمو شهادة بذلك من مستشفى حكومي.

ثبوت كذب الشائعات حول لقاحات كورونا

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عدم الحصول على أو رفض الحصول على اللقاح.. يُعد جريمة، حيث إن الممتنع لا يضر نفسه فقط، بل يضر بقية المواطنين، ولا يساعد على انحسار الجائحة وعودة الحياة الطبيعية، مما يضطر الحكومة لتشديد الإجراءات الاحترازية.. مثل إغلاق المدارس والجامعات.. وغيرها من الإجراءات التي تضر بالاقتصاد المصري، وتترك آثارًا عديدة على التعليم والصحة في مصر، مؤكدًا أن الشائعات حول خطورة اللقاح وعدم جدواه، والتي أطلقها بعض أعداء مصر، والذين يروجون للشائعات، ثبت كذبها بعد تلقي المصريين اللقاح، ومع انكشاف الأكاذيب، والتي تستهدف النيل من المواطنين واستهداف كل إنجاز تقوم به مصر، لافتًا إلى أن إنتاج مصر للقاح فيروس كورونا «سينو فاك» يعكس قدرة مصر، وحرصها على مواطنيها، وهو ما يعني أن اللقاح سيتم توفيره وإنتاجه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.