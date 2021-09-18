غلق كلي لنفق الزعفرانة بـ«الصحراوي الشرقي» لمدة شهرين.. وتحويلات مرورية بديلة

أعلنت محافظة الجيزة القيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة «نفق الزعفرانة» وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق.

غلق نفق الزعفرانة لمدة شهرين

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالاتجاهين، بدءًا من صباح اليوم ولمدة شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ونوهت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح تجاه طريق الزعفرانة - البحر الأحمر، السير يمينًا باتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتى نفق «بياض العرب» ثم السير لطريق الزعفرانة.

- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح تجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح، أو نفق الودي أو الاستكمال حتى مناطق الأخصاص ومنه للدائري الإقليمي باتجاه القاهرة.

- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة ومدينة أطفيح السير يمينًا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات.

خدمات مرورية ببوابات الكريمات لتوجيه السائقين

كما أشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجهة لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلاً، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الطرق السريعة وإلزام قائدي المركبات بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.