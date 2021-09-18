أول أيام الدراسة بمصر في العام الجديد.. تعرف على موعد البدء والانتهاء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن 9 أكتوبر المقبل سيشهد أول أيام الدراسة بمصر في العام الجديد، مؤكدًا أن حضور الطلاب سيكون نظاميًا مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

أول أيام الدراسة في مصر في العام الجديد.. الحضور نظامي

وأضاف «شوقي»، في بيان، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسجيل الحضور والغياب في أول أيام الدراسة في مصر، وعدم السماح لأي معلم لم يحصل على لقاح كورونا بدخول المدارس، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الحضور سيكون نظاميًا اعتبارًا من أول أيام الدراسة في مصر، مشددًا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم ومنصة البث المباشر.

أول أيام الدراسة في مصر في العام الجديد.. 190 يومًا

وأكد الدكتور طارق شوقي أن أيام الدراسة في مصر في العام الجديد 190 يومًا، موضحًا أن الدراسة تبدأ في 9 أكتوبر لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات، وتستمر لمدة 34 أسبوعًا، منها 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني، وسينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأشار إلى أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تُحتسب ضمن نسبة الحضور، وأيام الدراسة في مصر، لافتًا إلى أن إجازة نصف العام تبدأ السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022، لافتًا إلى أنه يجري الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.