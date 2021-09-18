ضم 8 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية ضمن 43 موقعا بالمحافظة

أعلنت محافظة القليوبية، ارتفاع عدد مراكز تلقي لقاح كورونا المستجد في مختلف انحاء المحافظة إلى 43 مركزا، بعد إضافة 8 مراكز جديدة للمنظومة، في إطار خطة المحافظة، للتوسع في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المتسجد، حيث تأتي المراكز الجديدة، بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الصحة والشباب والرياضة، في إطار جهود المحافظة لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19».

«الوطن» تستعرض المراكز الجديدة التي تم تخصيصها لتوسيع قاعدة مراكز تلقي لقاح كورونا المستجد في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أماكن جديدة لتلقي تطعيم كورونا المستجد بالقليوبية

وكشف الدكتور حالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن أن المراكز الجديدة التي تم ضمها للمنظومة لتوفير لقاح كورونا بالمجان للمواطنين بالقليوبية، بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة اشاب والرياضة، هي:

- نادي السلام للمعاقين

- نادي الشباب بطوخ

- نادي بيجام بحي غرب شبرا الخيمة

- نادي قليوب الرياضي

- مركز شباب مدينة الخانكة

- نادي القناطر الخيرية

- مركز شباب كفر شكر

- مركز شباب شبين القناطر

وبذلك يرتفع إجمالي عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظة القليوبية للمقيمين والمسافرين إلى 43 مركزا، تغطي محافظة القليوبية بالكامل، لمنع التزاحم والتكدس بين المواطنين الراغين في تلقي اللقاح.

صحة القليوبية: زيادة منافذ تلقي لقاح كورونا تساهم في رفع درجة الوقاية

وأكد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن زيادة منافذ تلقي لقاح كورونا المستجد، تأتي في إطار دور الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه من ضمن المراكز التي دخلت الخدمة مؤخرا بالوحدات الصحية المراكز التالية:

- الوحدة الصحية بشبلنجة

- الوحدة الصحية بسندنهور

- الوحدة الصحية بميت راضي، التابعة للإدارة الصحية ببنها.

- مركز طبي بهتيم المطور بشبرا شرق.

- مركز طبي كفر الجمال.

- مركز طبي أجهور الكبرى بطوخ.

- وحدة صحة الأسرة ببهادة ووحدة صحة الأسرة بعرب شركس بالقناطر الخيرية.

- وحدة صحة الأسرة بكفر الشرفا بشبين القناطر.

- مركز طبي 23 يوليو بالخانكة.

- مركز طبي المستقبل.

- مركز طبي الحي الثاني بالعبور.

- مركز طبي بلقس بقليوب.

وأكد وكيل وزارة الصحة، حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين، مناشدا جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظا على سلامتهم.