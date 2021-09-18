نصائح من شركة النظافة لسكان القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة

بعد انطلاق منظومة النظافة الجديدة بمحافظة القاهرة، مطلع الشهر الحالي، بالتعاون بين هيئة النظافة بالعاصمة، مع شركتي قطاع خاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة، وتحقيق رضا المواطن، واستعادة الشكل الحضاري لشوارع ومياديين العاصمة؛ أكدت شركة «ارتقاء» المعنية بجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية وكنس ونظافة الشوارع بأحياء المنطقة الغربية، استمرار عملها، بداية من حي غرب القاهرة بالزمالك وجاردن سيتي، ومنها يتم تدريجيا تغطية باقي أحياء المنطقة الغربية تباعا، وهي عابدين والأزبكية وبولاق أبو العلا والموسكى وباب الشعرية ووسط القاهرة «الجمالية والدرب الأحمر» والوايلي ومنشأة ناصر.

دور السكان فى دعم منظومة النظافة

وأشارت الشركة، في نصائحها للمواطنين بالقاهرة، إلى قيامها بجمع القمامة يوميا من أمام الوحدات السكنية من باب الشقة، بداية من السابعة صباحا ومن سلات قمامة المحال التجارية والخدمات العامة مرتين يوميا، وشددت على عدم إلقاء المخلفات في الشارع والتخلص منها في أقرب صندوق قمامة، وعدم إلقاء مخلفات الهدم والبناء بالشارع وضرورة التنسيق مع الشركة، والتعاون مع فريق عمل شركة ارتقاء الذي يرتدي الزي، وناشدت الشركة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية لأي فرد يقوم بجمع المخلفات وإذا طلب ذلك لابد من الإبلاغ الفوري.

الالتزام بمواعيد جمع القمامة

من جانبه، قال اللواء أشرف عارف، مدير شركة «إنفيرو ماستر» المعنية بأعمال القمامة في أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة، أن الشركة تتولى أعمال النظافة وكنس الشوارع والميادين العامة وتجميع القمامة من المنازل والصناديق المخصصة لها، وتم البدء بأحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر، وبعدها تباعا يتم تغطية أحياء غرب مدينة نصر والنزهة والمطرية وعين شمس والسلام أول والسلام ثان «النهضة» والمرج، مضيفا لـ«الوطن» أنه مطلوب من المواطنين دعم منظومة النظافة الجديدة بالالتزام بمواعيد الخدمة في الجمع السكني من السابعة صباحا حتى الثالثة مساء، مع مد العمل بالنسبة لجمع القمامة من المحال التجارية حتى الحادية عشر مساء.

فصل المخلفات الصلبة عن قمامة المنزل

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتوعية المواطنين بعدة خطوات، منها وضع النفايات في كيس وربطه ثم وضعه في صندوق، أو وضعه بعيدا عن متناول القطط والحيوانات الضالة، وذلك قبل موعد الجمع، بالإضافة إلى وضع المخلفات الصلبة كالأحجار والأخشاب منفصلة عن قمامة المنزل.

وأشار إلى ضرورة عدم إلقاء القمامة في الشارع أو الحدائق أو المسطحات الخضراء أو من الشباك أو السيارة ويمكن التخلص منها في أقرب صندوق قمامة.