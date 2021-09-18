ماذا تفعل حال عدم ضبط الوقت والتاريخ بالعداد مسبوق الدفع؟.. الكهرباء تجيب

طالب جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المشتركين بالتأكد من أن التاريخ والوقت المسجل بعداد الكهرباء مسبوق الدفع هو نفس التاريخ والوقت اليوم، لافتا إلى أنه في حالة اختلاف التاريخ والوقت المسجل بالعداد عن تاريخ ووقت اليوم، يجب إبلاغ الشركة فورا حتى يتم إعادة الضبط.

خطة لاستبدال 32 مليون عداد تقليدي بأخرى مسبوقة الدفع

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك» عن عدد من مميزات استبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع، لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحويل 32 مليون عداد تقليدي بأخرى مسبوقة الدفع، ومميزات العداد مسبوق الدفع كالتالي:

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وفيما يلي أهم مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع للمشتركين وشركات توزيع الكهرباء:

- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

- لا تختلف أسعار الشرائح في العداد مسبوق الدفع، عن التي حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة.

- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل، التي تؤدي لتراكم مديونية على المشترك.

- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودي لإصدار فواتير خاطئة.

- 10 ونصف مليون مشترك يستخدمون العداد مسبوق الدفع حتى الآن ولا يعانون من مشاكل الفواتير.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع في ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يتمكن من خفض الاستهلاك.

- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدما قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.