للمرة الثانية.. تخفيض تنسيق القبول للمدارس الفنية بالغربية

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الفنية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022 للمرة الثانية، وفقاً الجدول المرفق.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتقدم بمذكرة لتخفيض التنسيق

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبعد دراسة أعداد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني وعدم تحقيق المستهدف من الأعداد ببعض المدارس، وحرصاً على الصالح العام، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية الفنية بمدارس المحافظة.

لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح مدير ابتدائي إدارات كفر الزيات وقطور وسمنود وبسيون

وعقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة ناصر حسن، وعضوية كل من وكيل المديرية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الامناء، والتعليم العام، والشؤون القانونية، لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح مدير ابتدائي إدارات كفر الزيات وقطور وسمنود وبسيون، وتجديد وكيل تربية خاصة، حيث أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الاول من يوليو 2021 عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

كما عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح مدير ابتدائي بإدارات شرق وغرب طنطا وشرق وغرب المحلة، وزفتى والسنطة، حيث أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.