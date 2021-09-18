السكك الحديدية: من 10 إلى 30% من الركاب يحاولون التزويغ.. ينجح منهم 5%

قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن القانون الصادر سنة 1959 يلزم كل شخص يدخل محطة القطارات يدفع تذكرة سواء كان راكب أو زائر لتوديع الركاب، فقرار تحصيل 3 جنيهات لتوديع المسافرين صحيح بالفعل، إذ يتم بالفعل حاليا تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين بعد تطبيق قانون صادر من عام 1959 بفرض مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين.

لدينا نسبة بسيطة تقوم بالتزويغ في القطارات القادمة من الأقاليم

وأضاف «أبو المكارم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التذكرة التي يجري تحصيلها من غير المسافرين تسمى تذكرة رسوم انتظار الرصيف، لكن المسافر الذي يحمل تذكرة لا يجري تغريمه المبلغ بسبب انتظاره القطار، موضحًا في الوقت ذاته أن تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين يهدف إلى ضبط من «يزوغ» داخل المحطة من دفع تذاكر ركوب القطارات، «لدينا نسبة بسيطة تقوم بالتزويغ في القطارات القادمة من الأقاليم ونقوم بالتصدي لها».

نسبة لا تقل عن 5% تستطيع التهرب من سداد التذكرة

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن «عصر التزويغ» ينتهي مع تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين، متابعا أن إيرادات السكة الحديد في العام من التذاكر فقط تبلغ 4 مليارات جنيه، فعدد رواد القطارات يراوح المليون راكب يوميًا، بينهم نسبة 10% إلى 30% يحاولون «التزويع» من أجل عدم تسديد ثمن التذكرة، ولكن الهيئة تتبع عدة إجراءات لضبط المنظومة داخل محطات القطارات، فمن يحاول التزويغ من 100 إلى 300 ألف ولكن يتم السيطرة عليهم، لكن هناك نسبة لا تقل عن 5% تستطيع التهرب من سداد التذكرة.