كلية للمعرفة والابتكار.. أبرز توصيات المؤتمر العلمي الدولي بالإسكندرية

برزت توصية جديدة من نوعها خلال المؤتمر العلمي الدولي، الذي أقيم في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، تمثلت في ضرورة إنشاء كلية المعرفة والإبتكار، وهي الكلية التي قد تكون الأولى من نوعها.

توصيات المؤتمر العلمي الدولي بالإسكندرية

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر أوصى بمشاريع وبرامج تأتي من منطلق أن التعليم يقود الابتكار، حيث تقوم جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية بتنفيذ مشروعات وبرامج تنفيذية «عملية وبحثية ودراسية وتدريبية»، اضطلاعاً بدور الجامعات في دعم الدولة في المساهمة في رفع معدلات المؤشرات الدولية مثل: مؤشر الابتكار، مؤشر ممارسة الأعمال، مؤشر التنافسية، وغيرها، من خلال المناهج الدراسية وابتكار مشاريع علمية وبحثية وتدريبية على مستوى الجامعة والمجتمع، وبما ينعكس على رفع مكانة الدولة عالمياً.

مفاهيم إدارة المعرفة والابتكار بالجامعات

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن المؤتمر أكد على ضرورة تبني الجامعات المصرية تفعيل مفاهيم إدارة المعرفة والابتكار بالجامعات كواقع من خلال إنشاء «كلية المعرفة والابتكار» ككيان علمي ودراسي يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في المجالات الإبتكارية المختلفة، وفق مناهج متطورة ومبتكرة، وبما يمكن من إيجاد جيل مبتكر يسهم في رفع مكانة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

«حاضنات ابتكارية» في كليات التجارة

وأوضح «الصيفي» أن ذلك المقترح جاء انطلاقاً من أن الجامعات هي المحرك الأساسي للمجتمعات، لافتاً إلى أنه تم طرح اقتراح آخر بأن تقوم كليات التجارة بالجامعات المصرية بإنشاء «حاضنات ابتكارية»، تتولى رعايتها وإدارتها وتلقي الأفكار والمشاريع الابتكارية.

وأشار إلى أن ذلك على اعتبار أن المبتكرين يمثلون أحد ركائز التطور الاستراتيجي، وذلك وفق آليات متطورة ومبتكرة على مستوى الجامعة وعلى المستوى المجتمعي، ودراستها وتحويلها وترجمتها إلى مشاريع تطبيقية، وبالشراكة مع مؤسسات الأعمال بالمجتمعات المحيطة.

محاور المعرفة والابتكار في الخطة الخمسية لجامعة الإسكندرية

وتابع أن الموتمر أوصى بإدراج محوري المعرفة والابتكار، ومحور التميز المؤسسي وفقاً لافضل الممارسات العالمية ضمن المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية، وإسقاطها على الخطط الاستراتيجية للكليات، وفق برامج ومشاريع بحثية، فضلاً عن المناهج الدراسية بمستوياتها المختلفة، ووفق موشرات أداء كمية وكيفية محددة، دعماً لنشر ثقافة الابتكار والتميز، والاستفادة من متحصلاتهما التطبيقية بالجامعة ومؤسسات الأعمال، وذلك في ضوء قيام جامعة الإسكندرية بإعداد وصياغة خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة.