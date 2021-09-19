ضبط 270 طربة حشيش و6 كيلو بانجو في 3 محافظات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن بني سويف، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببني سويف، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة المركز محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عنه وزارة الداخلية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده أمام مسكنه بدائرة المركز، وبحوزته 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، سيارة، وتوك توك دون لوحات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات.

ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالشرقية

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي في مطروح

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.