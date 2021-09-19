فريق صحي سعودي يقدم ورشة عمل في «أورام الأقصر» عن مكافحة العدوى

وصل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، الدكتور أحمد بقاشي والدكتور سامي واصل، ضمن فريق سعودي يهدف للتعليم الصحي المتخصص في عمليات التعقيم ومكافحة العدوى، وهو تابع لوزارة الصحة السعودية، في إطار زيارة الأشقاء العرب لمستشفى السرطان بطيبة، لدعم أكبر صرح لعلاج الأورام في الصعيد.

أساليب التعقيم ومكافحة العدوى

وأقام فريق مكافحة العدوى السعودي ورشة عمل عن «أساليب التعقيم ومكافحة العدوى»، لفريق العمل شفاء الأورمان طيبة شمال الأقصر، حيث أشاد الفريق السعودي بدور مستشفى شفاء الأورمان والذي يقوم به قسم مكافحة العدوى والتدريب والتطوير من خلال جميع البرامج التي يتم تطبيقها على جميع موظفي المستشفى، خاصة في ظل الخطوات التي تتخذها شفاء الأورمان في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية المرضى وذويهم خلال تلقي العلاج داخلها.

المدير التنفيذي شفاء الأورمان: المستشفى تخدم 6 محافظات بداية

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن هذه الزيارات تأتي في إطار دورها الكبير في دعم المستشفى في جميع الأمور اليومية، حيث وجه المدير التنفيذي الشكر لفريق مكافحة العدوى بالمملكة العربية السعودية، على إقامة هذه الورشة الهامة لخدمة المرضى وذويهم والعاملين بالمستشفى.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، تُعتبر مستشفى شفاء الأورمان أول وأكبر مستشفى مُتكامل لعلاج السرطان في الصعيد مجانًا، حيث تم تجهيز المستشفى من خلال أحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم والمتخصص في مجال الأورام السرطانية، حيث تخدم شفاء الأورمان كبداية لها سكان 6 محافظات جنوب الصعيد، ويصل تعدادها السكاني حوالي 15 مليون نسمة، فضلًا عن حالات سرطانية جديدة حوالي 15 ألف حالة جديدة سنويا.