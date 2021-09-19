تطعيم وتسجيل 99% من العاملين بالتربية والتعليم في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم حول ما تم تنفيذه من إجراءات لتسجيل وتطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعمال بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022/2021.

تطعيم وتسجيل العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط بنسبة 99.96%

وتضمن التقرير وصول نسبة متلقي اللقاح الجرعة الأولى والثانية والمسجلين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان تمهيدًا لتلقي اللقاح، إلى 99.96٪، مؤكدة سرعة الانتهاء من تطعيم المسجلين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للحد من انتشار الفيروس والعمل على توفير مناخ صحي وآمن خلال العملية التعليمية للحفاظ على سلامة الجميع.

وكثفت الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجهود مكثفة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس الحكومية والخاصة، والعاملين بالمنشآت الصناعية بلقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلي تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية الثابتة واستخراج الشهادات المعتمدة لهم، للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء التطعيم.

مراكز التطعيم تعمل بكامل قوتها طوال أيام الأسبوع

وأكد الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.