المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية: قطعت جثته 3 حتت وبعد شهر الشرطة مسكتني

«قتلت جوزي وقطعت جثته 3 أجزاء ورميتها في المصرف، وكنت معتقدة إن الموضوع اتقفل عشان عدى عليه 37 يوم، بس فجأة لقيت الشرطة فوق دماغي في البيت».. بتلك الكلمات لخصت سيدة قتلت زوجها داخل منزل الأسرة في القليوبية، تفاصيل الواقعة، وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهمة استعانت بزوج ابنتها وصديقه في تنفيذ الجريمة، وأنها قامت بتخديره عن طريق وضع المخدر له في كوب من العصير، وعندما غلبه النعاس أمسكت بالسكين وسددت له 5 طعنات أودت بحياته في الحال.

اعترافات المتهمة: قطعته 3 أجزاء

وأضافت قاتلة زوجها، في القليوبية، أنها قطعت جثة زوجها 3 أجزاء، عبارة عن «الرأس وعلوي وسفلي» بمعاونة شريكيها في الجريمة، ووضعت تلك الأشلاء داخل أجولة من البلاستيك، وحملها زوج ابنتها وصديقه، وتخلصا منها بإلقائها في مصرف زراعي، بينما تولت هي تنظيف الشقة من آثار الدماء، وأعادت الأمور إلى طبيعتها ولم يشعر بها أي شخص من الجيران.

37 يومًا على الجريمة

37 يومًا مرت على الجريمة، وكانت المتهمة وصديقاها يتبادلان الأحاديث بشكل شبه يومي، وهم يعتقدون أن الموضوع أغلق وأنهم أفلتوا من العقاب، لكن لكون المجني عليه مسجل خطر ولديه تنفيذ حكم مراقبة ارتابت المباحث في غيابه المفاجىء لمدة طويلة، وخوفا من كون غيابه قد يكون مرتبطا بارتكابه جريمة، تم إجراء التحريات حول نشاطه، وباستجواب زوجته، ادعت أنها لم تعرف عنه شيئًا وأنه يقضي أغلب الأيام خارج المنزل لأنه مسجل خطر.

التحريات: الزوجة أخفت جثته

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن الزوجة قتلت زوجها وأخفت جثمانه، وبإعادة استجوابها ومواجهتها بأدلة الاتهام، اعترفت بذبحه بعد أن قامت بتخديره وعاونها في الجريمة زوج ابنتها وصديقه، مؤكدة أنها أعدت خطة الانتقام والقتل للزوج حتى تستريح من سوء معاملته وكثرة ضربها أمام الجيران بشكل مستمر.

أحيل المتهمون إلى النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، كما جدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا بتهمة القتل العمد والتمثيل بالجثمان وطمس معالم الجريمة بنقل الجثة من مسرح الجريمة.