خطوات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع العام والخاص

«مكافأة نهاية الخدمة» واحدة من أبرز المزايا التى ينظمها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، للعاملين بالحكومة والقطاع العام والأعمال العام والخاص، ويحصل عليها المؤمن عليهم خلال عملهم لدى الغير بموجب سنوات عملهم.

ومع تطبيق القانون رسميًا في يناير 2020، أصبح لكل عامل مؤمن عليه من المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة حساب شخصي لنظام المكافأة، تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليًا لحساب المكافأة.

ووفقًا للمادة 37 من قانون التأمينات والمعاشات هناك ضوابط يجب تحققها للحصول على مكافأة نهاية الخدمة:

- يخول للعاملين بالحكومة والقطاع العام والأعمال العام والخاص، العاملين المؤقتين والعرضيين والموسمين في القطاعين الحكومي والعام، الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما سمح القانون للعاملين الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل، الحصول على المكافأة في نهاية الخدمة.

طرق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏.

وتستثمر هيئة التأمينات أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

استحقاق الحقوق التأمينية بعد المعاش

ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يبدأ صرف مكافأة نهاية الخدمة للفئات المستحقة التي حددها القانون، عقب الخروج أو الإحالة الى المعاش، أو الوصول لسن الشيخوخة وقد حدده القانون بـ65 عامًا أو الوفاة.

ويحق للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة صرف الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وفقًا لأحكام المادتين 21، 26 من هذا القانون، وذلك عقب خروجه أو إحالته للمعاش.

صرف مكافاة نهاية الخدمة للورثة

صرف هذا الرصيد عقب الوفاة لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

مكافأة لخدم المنازل المؤمن عليهم

خوّل قانون التأمينات الجديد، مكافأة نهاية الخدمة للمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذي يعملون لديه ويعولهم فعلًا، وكان مؤمنًا عليهم خلال مدة الخدمة.