نائب محافظ القاهرة: نسبة تنفيذ إزالة عزبة «أبو قرن» تقترب من 50% 

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في محافظة القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن العشوائية بنطاق حي مصر القديمة، بإشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ومتابعة اللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالة الجارية أسفرت عن إزالة 644 عقارا وإخلاء 1655 أسرة من أصل 4750 أسرة مستهدف نقلها وتسكينها بمدينة «معا»، بنطاق حي السلام ثان، مؤكدة اقتراب نسبة تنفيذ أعمال الإزالة من 50% واستمرار العمل دون توقف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من إزالة عزبة أبو قرن العشوائية فى الوقت المحدد، والمصنفة ضمن العشوائيات غير الآمنة، حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع القومي والحضاري المتمثل فى إنشاء حديقة تلال الفسطاط على مساحة تقارب 500 فدان.

استمرار أعمال الإزالة ونقل السكان

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، أكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، خلال جولتها لمتابعة أعمال الإزالة الجارية والوقوف على آخر المستجدات، أن أعمال الإزالة تجري بشكل منتظم ودون تعطيل، موجهة إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة لتنفيذ الأعمال واستمرار التواصل المباشر مع قاطني العزبة والرد على جميع استفساراتهم وإزالة أية عقبات تخص أعمال الإزالة ونقل السكان.

تحسين حياة المواطنين

وأشارت إلى أن ما يجري حاليا من إزالة المناطق العشوائية يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطن والإقامة في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية ، مشيرة إلى أن المشاريع السكنية الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات تهدف إلى بناء الإنسان.