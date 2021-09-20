«شرب من سبيل المياه وسرقه».. القبض على سائق توك توك في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على سائق «توك توك»، لاتهامه بسرقة سبيل للمياه «كولمان»، بعد أن تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يظهر فيه سائق التوك توك أثناء سرقة السبيل من أحد الشوارع ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه.

الأجهزة الأمنية ترصد انتشار فيديو سرقة «كولمان» في بندر طلخا

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لسائق توك توك يقوم بسرقة سبيل للماء «كولمان» ببندر طلخا والاستيلاء عليه.

تداول مقطع الفيديو لسرقة سبيل المياه

وظهر في مقطع فيديو سائق توك توك يتوقف بجوار سبيل للمياه«كولمان»، وشرب منه، وتوقف قليلا ثم وضع سبيل المياه في التوك توك وفر هاربا، إلا أن كاميرات المراقبة رصدت الموقف بالكامل وجرى نشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، وعندما علم سائق التوك توك أعاد سبيل المياه إلى مكانه مرة أخرى.

القبض علي المتهم بالسرقة

وبالفحص وتقنين الإجراءات والتحري عنه تم تحديد قائد التوك توك وتبين أنه مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية وتم استهدافه وأمكن ضبطه ومركبة التوك توك قيادته بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأكد في محضر الشرطة، أنه عقب انتشار مقطع الفيديو المشار إليه قام بإرجاع سبيل الماء إلى مكانه خشية افتضاح أمره.

وباستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.