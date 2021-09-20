مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثي سير ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران في حادثي سير بطرق بني سويف، حيث صدمت سيارة شخصا بالطريق الزاعي «بني سويف - ببا»، فيما شهد كوبري النيل بالمحافظة انقلاب دراجة نارية أسفر عن إصابة شخصين، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، والمصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

مصرع شخص صدمته سيارة أمام مدخل السحارة ببني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة بشخص أمام السحارة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المتوفي يدعى «محمد قرني محمود»، 36 سنة، مقيم بقرية «أهوه»، مركز بني سويف، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري النيل ببني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان، إثر انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف اتجاه الشرق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أن المصابين هما «مصطفى شحاته محمد»، 35 سنة، مقيم بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، و«محمد شحاتة محمد»، 46 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن.