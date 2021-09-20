تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة لأول مرة

تبدأ هيئة السكة الحديد، خلال الأيام المقبلة، تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة، على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، وهي خدمة تقدمها الهيئة لأول مرة في تاريخها، وستكون بأسعار مفاجئة.

وأوضح مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة تأتي ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة تعاقدت عليها وزارة النقل، مع شركة «ترانسماش» الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

لأول مرة.. تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، تشمل 800 عربة مكيفة، منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة تقدم للركاب لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة؛ لتقليل حوادث القطارات.

زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة 15 جنيهًا عن العادية

من جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن القطارات الروسية الجديدة، التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية، ستقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفية ستزيد على القطارات العادية بنحو 10 أو 15 جنيها فقط، وذلك حسب المسافة والرحلة، لافتا إلى أن حوادث القطارات تقل تدريجيا مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، قائلا: «الوزارة تنفذ خطط تطوير شاملة بالسكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه».

عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية

وشدد وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن هناك تعليمات لجميع ورش الصيانة بعدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وللحد من حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

وأكد تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات.