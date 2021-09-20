يستعد طلاب الشهادة الفنية يوم الأربعاء المقبل، تسجيل رغباتهم عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لذلك تزداد عمليات البحث خلال الفترة الراهنة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء على مدار اليوم، في مجال التعليم، نستعرض خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنيه، وفقًا لموقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، في التقرير التالي..

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات

يمكن لطلاب الشهادة الفنية، الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، من خلال الدخول الرابط من هنا.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021

ويمكن لطلاب الشهادة الفنية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع التنسيق، واختيار تنسيق الدبلومات الفنية، وإدخال نوع الدبلوم ورقم جلوس الطالب.

- ستظهر بيانات الطالب مثل (الاسم، الرقم القومي)، والمجموع الحاصل عليه محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.

- يقوم بعدها بالضغط على قائمة الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات.

- الضغط على زر الحفظ وانتظار النتيجة.

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية2021

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التعليم العالي، هناك عدة أماكن شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، منها كليات الزراعة بمختلف الجامعات، وكليات السياحة والفنادق، كليات التربية النوعية، كليات التجارة فى الجامعات الحكومية المختلفة، كليات التربية بالجامعات الحكومية، كليات الفنون التطبيقية، كليات الآثار شعبة ترميم آثار، كليات التمريض، وكليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح التسجيل اختبار القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك لطلاب الشهادات الفنية «الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق».